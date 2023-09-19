Руководителем тарского драматического театра стала Ольга Соя

Фото: Северный драматический театр им. М.А. Ульянова во "ВКонтакте"
В Северном драматическом театре им. М. А. Ульянова в Таре сменилось руководство. Новым директором стала Ольга Соя, до своего назначения являющаяся временно исполняющей обязанности.
В начале лета экс-руководитель театра Анджей Неупокоев перешел в Камчатский театр драмы и комедии на должность художественного руководителя. До этого он возглавлял тарский театр почти 10 лет.
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