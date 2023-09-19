За безопасностью омского метромоста продолжат следить курганцы

Фото: Елена УРМАНОВА

Охранное предприятие «Подразделение транспортной безопасности «Рубикон» из Кургана будет обеспечивать безопасность омского метромоста. Именно она победила в недавнем аукционе, участие в котором приняли два претендента.

Несмотря на почти идентичные предложения о сумме договора, управление по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений выбрало компанию из Кургана, охранявшую мост в 2023 году. Итоговая сумма договора составила 16,3 млн рублей (на 82 тыс. ниже начальной).

Новый контракт вступит в силу с 1 января 2024 года. Подрядчик будет круглосуточно следить за безопасностью моста с помощью камер. Каждый день на своих постах будут оператор, два охранника и сотрудник, проводящий досмотр.

В арсенале сотрудников подразделения транспортной безопасности – резиновые палки, наручники, электрошокеры, средства принудительной остановки транспорта, защитные жилеты и средства досмотра.

Они будут наблюдать за всеми машинами и пешеходами возле моста, принимать меры в случае чрезвычайных ситуаций, не допускать акты вандализма. Также в период навигации подрядчик будет контролировать работу судоходных огней.

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