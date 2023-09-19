Тело на дороге: в Омском районе неизвестный на черной иномарке насмерть сбил пешехода и скрылся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром, 19 сентября, в Омском районе водитель иномарки сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП.

По предварительной версии, неизвестный на автомобиле «Ниссан Сирена» черного цвета, двигаясь по трассе «Омск-Русская Поляна», на 21-м километре дороге сбил насмерть пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Пешеход — 39-летний мужчина — погиб на месте ДТП от полученных травм.

Всех, кто располагает информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, просят обращаться в полицию по телефонам: 79-35-04 или 102.

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