195 омских семей переедут из аварийного жилья в 11-этажную новостройку

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил о завершении строительства многоэтажки для переселенцев из аварийных домов. Жилой дом в 11 этажей уже сдали в эксплуатацию. Застройщик ООО СМУ № 10 «Стройбетон «Северное» начал передачу квартир городскому департаменту жилищной политики.

Скоро в новых полнометражных квартирах с отделкой и сантехникой поселятся 195 семей. Общая площадь жилых помещений в новостройке составляет 10 503,1 кв.м.

– Дом вписан в уже имеющийся микрорайон с детскими и спортивными площадками, произведено озеленение, коммунальные заботы возьмет на себя управляющая компания, — отметил Сергей Шелест.

Отметим, что строительство еще одной многоэтажки для жителей аварийных домов ведется на 6-й Станционной. Застройщиком является «ДСК-3».

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