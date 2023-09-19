В мэрии Омска могут изменить полномочия некоторых вице-мэров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Омского горсовета уже получили соответствующие поправки Сергея Шелеста. Они будут рассмотрены сегодня, 19 сентября, на заседании комитета по вопросам местного самоуправления.

Структуру городской администрации хотят изменить, сообщает «Вечерний Омск». Должность руководителя аппарата мэрии планируют упразднить. А всеми вопросами по этой части будет заниматься новый зам главы города. Под его контролем также будет департамент информационной политики.

Также хотят ликвидировать должность директора департамента имущественной политики – ранее ее занимал Дмитрий Махиня – и ввести должность вице-мэра, директора департамента правового обеспечения. В должностные обязанности чиновника будет входить контроль работы департамента имущественных отношений и департамента архитектуры. Он также станет главой департамента общественной безопасности. Ему будет подчиняться управление финансового контроля.

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