Омич получил 4 года «строгача» за сворованные земельные участки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский суд определил 46-летнего омича в колонию строгого режима за подделку документов и мошенничество в особо крупном размере.

– В период 2019-2020 гражданин путем подделки официальных документов, штампов, печатей и бланков, зарегистрировал на себя право собственности на два земельных участка общей площадью 0,25 га на улице Садовая в Кировском округе города Омска, принадлежащих городской администрации, – пояснили в областной прокуратуре.

Все земли он решил продать. Покупатели конечно же нашлись, а обвинение оценило ущерб в размере 4,7 млн рублей. Правда подсудимый вину не признал. После вступления приговора в законную силу, мужчина должен возместить ущерб депимущества. На сами участки пока наложен арест.

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