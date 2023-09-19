Омич получил 4 года «строгача» за сворованные земельные участки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Первомайский суд определил 46-летнего омича в колонию строгого режима за подделку документов и мошенничество в особо крупном размере.
– В период 2019-2020 гражданин путем подделки официальных документов, штампов, печатей и бланков, зарегистрировал на себя право собственности на два земельных участка общей площадью 0,25 га на улице Садовая в Кировском округе города Омска, принадлежащих городской администрации, – пояснили в областной прокуратуре.
Все земли он решил продать. Покупатели конечно же нашлись, а обвинение оценило ущерб в размере 4,7 млн рублей. Правда подсудимый вину не признал. После вступления приговора в законную силу, мужчина должен возместить ущерб депимущества. На сами участки пока наложен арест.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru