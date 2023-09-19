В парке «Зеленый остров» в Омске планируют «урезать» зеленую зону

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Урезать» зеленую зону планируют в парке «Зеленый остров» в Омске. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Вопрос будет рассмотрен депутатами Омского городского Совета в рамках заседания профильного комитета. Предполагается, что предлагается расширение территории «для медицинского и социального обслуживания, а также исторической и культурной деятельности», но для этого необходимо сократить зеленую зону.

Издание подчеркивает, что вопрос касается участка около улицы 1-я Затонская, где располагаются несколько хозяйственных корпусов.

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