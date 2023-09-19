Несовершеннолетний омич попал под колеса «Тойоты» на пешеходнике

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На нерегулируемом пешеходном переходе под колеса «Тойоты» попал несовершеннолетний омич. об этом сообщает Госавтоинспекция.

Все произошло накануне на улице Трамвайной в районе дома № 112. Там на 17-летнего парня наехал водитель 1990 года рождения.

- В результате ДТП в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами доставлен юноша 2006 г.р. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - уточнили в профильном ведомстве.

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