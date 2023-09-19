Омские аграрии обмолотили 1,3 млн тонн зерна

Фото: Мария ЛЕНЦ

1,3 млн тонн зерна обмолотили омские аграрии. Такую цифру в своем телеграм-канале приводит врио губернатора региона Виталий Хоценко.

- Наши аграрии используют каждый солнечный день, чтобы увеличить обороты уборочной кампании. Уже обмолочено 1,3 млн тонн зерна, что уже составляет 58%, - уточнил руководитель.

Сейчас в регионе завершается уборка гороха и чечевицы. Также уже собрано 35,6 тысяч тонн овощей и 243 тысячи тонн картофеля.

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