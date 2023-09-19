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НовостиОбщество19 сентября 2023 3:01

Новые тротуары начали строить в Ленинском округе Омска

Вопрос был решен по поручению врио губернатора
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Ленинском округе Омска начали строить тротуары. Об этом сообщает горадминистрация.

- По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко, удалось оперативно решить вопрос обустройства подхода к школе № 100 по всей протяженности улицы Семашко, - уточнили в мэрии.

Уже выполнена большая часть тротуарной дорожки. Работы планируют завершить в октябре. Также на этом участке установлены знаки дорожного движения, а работы по обустройству подходов к пешеходному переходу внесены в график выполнения работ.

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