Омские кикбоксеры забрали 17 наград на Всероссийских соревнованиях в Хакасии

Фото: минспорта Омской области

На Всероссийских соревнованиях в Хакасии 17 наград забрали омские кикбоксеры. Об этом сообщает региональное минспорта.

- С 13 по 17 сентября в Абакане прошли всероссийские соревнования по кикбоксингу, в которых приняли участие более 400 спортсмены из 17-ти регионов страны, они состязались в 3-х дисциплинах, - уточнили в ведомстве.

Так, в разделе «фулл-контакт» лидировали Санжар Тилитаев, Руслан Мамедов, Асхат Аскербеков, бронзовыми призерами стали Данияр Абышев, Алмаз Байшембаев.

В поинтфайтинге победу одержали Алексей Посаженников, Арсений Сидоренко, Богдан Зайцев, серебряные медали завоевали Игорь Кирьяков, Софья Глушкова, Даниил Дорошенко, бронзовым призером стал Амирхан Капкенов.

В разделе «лайт-контакт» на высшую ступень пьедестала поднялись Софья Глушкова, Данила Костылев, серебряные награды завоевали Амирхан Капкенов, Вадим Полынский, Никита Бабец.

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