3 тысячи тонн пшеницы повезли по Иртышу из Омска в Казахстан

Фото: Россельхознадзор по Омской области

По Иртышу из Омска в Казахстан повезли 3 тысячи тонн пшеницы. об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

- 16-17 сентября должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области в речном пункте пропуска «Черлак» проконтролированы очередные четыре экспортные партии подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что карантинное фитосанитарное состояние партий соответствовало требованиям соседней республики. А в целом с начала года водным транспортом отправлено в Казахстан 8 252 тонны зерна.

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