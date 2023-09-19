60% омичей берут отпуск осенью, чтобы провести его на даче

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чтобы провести отпуск на даче 60% омичей берут отпуск осенью. Об этом сообщают аналитики сервиса SuperJob.
Отмечается, что жители региона будут проводить свой отдых на даче, дома или отправятся в путешествие по стране. Последних, кстати, всего 4%.
Любопытно, что охотнее провести отдых на даче хотят представители мужского пола.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru