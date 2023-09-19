60% омичей берут отпуск осенью, чтобы провести его на даче

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы провести отпуск на даче 60% омичей берут отпуск осенью. Об этом сообщают аналитики сервиса SuperJob.

Отмечается, что жители региона будут проводить свой отдых на даче, дома или отправятся в путешествие по стране. Последних, кстати, всего 4%.

Любопытно, что охотнее провести отдых на даче хотят представители мужского пола.

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