В Омске детский инфекционный стационар хотят построить с опережением на 2 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С опережением на 2 года в Омске хотят построить детский инфекционный стационар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на облправительство.

- Завершение работ предусмотрено контрактом к началу 2027 года. Дополнительное финансовое обеспечение строительства за счет средств федерального бюджета создаст возможность для сдачи объекта раньше установленных сроков на полтора-два года, - цитирует издание.

Сейчас федеральному минфину поручено проработать такую возможность, чтобы можно было перераспределить финансирование. Стоимость работ по возведению медучреждения составит 6,3 млрд рублей.

Напомним, стройка началась на Левобережье около 1,5 месяцев. Детский инфекционный стационар будет состоять из пятиэтажного корпуса на 300 коек, клинико-диагностической лаборатории, отдельно стоящих зданий прачечной и пищеблока, соединенных с основным корпусом переходами.

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