Экс-директор депбезопасности мэрии Омска Скрипкарев ушел замгенерального в нефтехолдинг

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Заместителем генерального директора в нефтяной холдинг ушел экс-директор департамента безопасности мэрии Омска Евгений Скрипкарев. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
По данным издания, чиновник будет работать в нефтегазовом дивизионе группы компаний «Акрон Холдинг».
В масштабной нефтяной компании он будет курировать вопросы безопасности, а работать в должности заместителя генерального директора по безопасности.
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