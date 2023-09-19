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НовостиПолитика19 сентября 2023 1:56

Экс-директор депбезопасности мэрии Омска Скрипкарев ушел замгенерального в нефтехолдинг

Он будет курировать вопросы безопасности
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместителем генерального директора в нефтяной холдинг ушел экс-директор департамента безопасности мэрии Омска Евгений Скрипкарев. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

По данным издания, чиновник будет работать в нефтегазовом дивизионе группы компаний «Акрон Холдинг».

В масштабной нефтяной компании он будет курировать вопросы безопасности, а работать в должности заместителя генерального директора по безопасности.

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