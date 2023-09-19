Мэрия Омска ликвидирует должность избранного мэра Томска Дмитрия Махини

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Должность избранного мэра Томска Дмитрия Махини ликвидирует мэрия Омска. Проект поправок структуры горадминистрации рассмотрят на комитете по местному самоуправлению Горсовета.

Так, должность вице-мэра, директора департамента имущественных отношений, которую ранее занимал избранный мэр Томска Дмитрий Махиня, заменят на должность вице-мэра, директора департамента правового обеспечения. Он же возьмет контроль над депимущества и депархитектуры.

А вот должность Евгения Скрипкарева - главы департамента общественной безопасности объединят с должностью одного из вице-мэров. Ему передадут управление финансового контроля

Новый заммэра возьмет контроль и над аппаратом мэра, и департаментом информационной политики.

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