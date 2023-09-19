Омичи требуют подземный переход в районе «Поворотной» на Левобережье Омска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В районе «Поворотной» на Левобережье Омска подземный переход требуют омичи. Предложение высказала горожанка Юлия Гольская во «ВКонтаткте».

По мнению девушки, чтобы разгрузить участок дороги от пробок, необходимо пешеходов отлучить от магистрали.

— 70 лет Октября — бульвар Архитекторов! Вот где нужен переход! Такие пробки создаются, пешеходы страдают — неудобно переходить дорогу. Светофоров и так достаточно, а вот сделать нормальные виадуки и переходники подземные, как в нормальных, цивилизованных городах, в Омске почему-то не могут, — написала омичка.

В мэрии оперативно прокомментировали инициативу, пояснив, что такое строительство не запланировано и более того - нецелесообразно.

— Через бульвар Архитекторов в районе пересечения с улицами Степанца и 70 лет Октября организован пешеходный переход, через улицу Степанца в районе пересечения с улицей 70 лет Октября и бульваром Архитекторов организован пешеходный переход, через улицу 70 лет Октября в районе остановочного пункта «Поворотная» организован пешеходный переход. Организация дополнительных пешеходных переходов не планируется, — уточнили в горадминистрации.

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