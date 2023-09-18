В Омске трамвай №8 три дня не будет ездить до 3-й Транспортной

Фото: дептранс Омска
До 3-й Транспортной три дня не будет ездить трамвай №8. Об этом сообщает горадминистрация.
Изменения будут действовать три дня - 18, 20 и 22 сентября преимущественно с 20.30. Это связано с ремонтом трамвайных путей.
- После 20:30 маршрут трамвая будет проходить от ул. Котельникова до ул. Лермонтова с разворотом на трамвайном кольце и обратно — по улице Жукова. В дневное время трамвай будет курсировать по своему обычному маршруту, - уточнили в мэрии
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