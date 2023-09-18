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НовостиЭкономика18 сентября 2023 13:22

В Омской области строительство индивидуального жилья перевыполнено на 10%

С начала года в регионе введено почти 500 тыс. кв. м жилья.
Елена УРМАНОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С января 2023 года в Омской области построили 363,4 тыс. кв. м индивидуального жилья. По данным пресс-службы регионального правительства, план строительства такого жилья по сравнению с прошлым годом перевыполнен на 10%, что составляет 110,37% к аналогичному периоду 2022 года.

С января по август 2023 года в регионе введено почти 500 тыс. кв. м жилья. Сдано в эксплуатацию 492,3 тыс. кв. м. Из них 128,9 тыс. кв. м составило жилье в многоквартирных домах.

К началу осени в Омске введены в эксплуатацию 16 новостроек. А в сельских районах – 6 многоквартирных домов.