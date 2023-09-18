Омские болельщики умчались праздновать победу, забыв вещи на «G-Drive Арене»

Фото: https://gdrive-arena.ru/

После домашних матчей «Авангарда» сотрудники спорткомплекса «G-Drive Арена» обнаружили на трибунах большое количество «сувениров на память», забытых болельщиками. Такому разнообразию позавидуют даже торговые ряды на Левобережном рынке: от головных уборов до очков и других аксессуаров.

С просьбой передать потерянные вещи владельцам представители спорткомплекса обратились в омскую полицию.

– В числе оставленных предметов - шапки, шарфы, бейсболки, перчатки, различные аксессуары, – комментируют в омской полиции.

Правоохранители сообщают, что оставленные после матчей вещи можно забрать в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Омску по адресу улица Дмитриева, д. 1.