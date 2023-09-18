Депутат Госдумы от Омской области высказался против изучения темы СВО в школах

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Против изучения темы СВО в школах высказался депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Пояснения он дал в своем телеграм-канале.
- Всё зависит от того, когда начинается новый исторический период, если исторический период не завершён или только начался, то тогда, наверное, нужно его обозначить в учебнике истории и написать, что, когда период будет завершён, мы впишем это в исторические концепции. Потому что «сова Минервы вылетает к ночи». Дать объективную оценку можно будет только после завершения событий. С моей точки зрения, последний исторический период начинается 24 февраля 2022 года, - пояснил парламентарий.
Напомним, что с нового учебного года в школы регионов России поступили новые учебники для учеников 11 классов. Там 29 страниц выделили тематике специальной военной операции.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru