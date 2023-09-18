В Омске Радиозавод Попова ищет сотрудников на 70 тысяч рублей в месяц

Фото: Иван МАКЕЕВ

На 70 тысяч рублей в месяц ищет сотрудников Радиозавод имени Попова. Об этом сообщает региональное минтруда.

Ярмарка вакансий прошла в минувшую пятницу, 15 сентября. Предприятию требуются более 50 специалистов. Организация ищет фрезеровщиков, токарей и регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры. Всем предлагают от 70 тысяч рублей.

Как добавили в Минтруде Омской области, на сегодняшний день омским предприятиям оборонно-промышленного комплекса требуется около 1,7 тысячи сотрудников, при этом с начала года трудоустроены порядка 5,7 тысячи человек.

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