Компания, ремонтировавшая фасады в 2019 году, исключена из омского Союза строителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из омского Союза строителей исключена компания, ремонтировавшая фасады в 2019 году. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Речь идет об ООО «Стройконтроль», возглавляемой Борисом Шварцбергом. Организация была открыта в августе 2018 года, а уже в 2019 году она выиграла торги на строительный контроль работ по ремонту фасадов к форуму Россия-Казахстан.

Тогда на работы из федерального бюджета выделили 1,1 млрд рублей. Правда, качество сроки сдачи хромали также, как и репутация закрывшейся компании.

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