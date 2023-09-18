700 точек с нелегальным табаком нашли в Омске

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Омске нашли 700 точек с нелегальным табаком. Об этом сообщает «Известия».

Массовая проверка нелегальных табачных изделий прошла в 17 регионах страны. Омск оказался не на первом месте, но и не в «хвосте».

По всем 17 регионам занимались продажей нелегального продукта 16,5 тысяч предпринимателей. Больше всего точек найдено в Московской области - 2 625, Москве - 1 968 и Краснодарском крае - 1 922.

Что касается поставщиков, то чаще всего нелегальный табак везут из Беларуси, 20% поставляется от российских производителей и 30% из других стран.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru