Спортсмены и волонтеры ОНПЗ высадили деревья и кустарники у школы единоборств «Шторм»

Фото: Андрей Шавин.

Юные спортсмены и сотрудники предприятия озеленили школу спортивных единоборств «Шторм». К акции присоединились прославленные спортсмены смешанных единоборств Александр Шлеменко и Андрей Корешков. Теперь территорию украшают черемуха сорта Шуберта и кусты кизила. После высадки за растениями продолжат ухаживать профессиональные агрономы.

«Мы хотим, чтобы в нашем городе появлялось больше уютных зеленых уголков. Наши молодые спортсмены сегодня вышли посадить деревья перед школой спортивных единоборств вместе с волонтерами Омского НПЗ. Это маленький, но важный шаг на пути к тому, чтобы город стал зеленее и красивее», – считает чемпион мира по смешанным единоборствам, основатель школы и профессиональной команды «Шторм» Александр Шлеменко.

Фото: Андрей Шавин.

Это уже вторая территория, где волонтеры ОНПЗ и юные спортсмены создали новое зеленое пространство. 80 деревьев в начале сентября появились у хоккейной академии «Авангард» по проекту «Зеленая среда».

«Мы помогаем улучшать качество жизни омичей за счет создания новых зеленых локаций. Этой осенью сотрудники Омского НПЗ совместно с титулованными спортсменами, школьниками и воспитанниками спортивных школ озеленяют социальные, спортивные и образовательные учреждения города. Проект дает важный социальный эффект: он объединяет разных людей вокруг общей идеи — сделать Омск более комфортным и экологичным», — отметил ОНПЗ Олег Белявский.

Фото: Андрей Шавин.

Новые пространства появились в рамках проекта «Зеленая среда» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В рамках проекта осенью 2023 года в Омске будет высажено более 850 деревьев.