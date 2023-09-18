Хоценко хочет передать часть налога по «упрощенке» в бюджет Омска

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В бюджет Омска часть налога по «упрощенке» намерен передать врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом сообщает региональное правительство.

Глава региона предложил изменить схему распределения платежей. Сейчас в город из суммы по упрощенному налогообложению направляется всего 25%, а в область - 75%.Хоценко же хочет изменить соотношение: 35 % против 65 %, что позволит городу дополучить 750 млн рублей в год.

Также губернатор предложил передать муниципалитетам все поступления по административным штрафам, которые выносят мировые судьи и комиссии по делам несовершеннолетних.

Проект изменений направлен в Заксобрание Омской области. Заседать областные депутаты собираются 21 сентября.

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