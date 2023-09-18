Хоценко хочет передать часть налога по «упрощенке» в бюджет Омска

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В бюджет Омска часть налога по «упрощенке» намерен передать врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом сообщает региональное правительство.
Глава региона предложил изменить схему распределения платежей. Сейчас в город из суммы по упрощенному налогообложению направляется всего 25%, а в область - 75%.Хоценко же хочет изменить соотношение: 35 % против 65 %, что позволит городу дополучить 750 млн рублей в год.
Также губернатор предложил передать муниципалитетам все поступления по административным штрафам, которые выносят мировые судьи и комиссии по делам несовершеннолетних.
Проект изменений направлен в Заксобрание Омской области. Заседать областные депутаты собираются 21 сентября.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru