Контролеры вышли на проверку пассажирских автобусов Омска

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

На проверку пассажирских автобусов Омска вышли контролеры. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

- В соответствии с моим поручением в городском пассажирском транспорте начали работать контрольно-ревизионные группы. Они проверяют правильность оплаты проезда, - уточнил градоначальник.

Он также отметил, что вся проверка занимает всего 2-3 минуты и никак не влияет на график движения. Если они ловят безбилетника, то на первый раз нарушитель отделывается предупреждением. Второй раз уже будет выписан штраф в размере 700 рублей.

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