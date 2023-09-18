Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 7:19

Зарплатные предложения омских работодателей за год выросли в 1,5 раза

Они сейчас колеблются от 52 до 55 тысяч рублей
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 1,5 раза за год выросли зарплатные предложения омских работодателей. Об этом сообщают аналитики «Авито.Работа».

Вместе с Омском лидерами стали Саратов и Оренбург. В этих городах предлагаемые зарплаты находятся в диапазоне от 52 до 55 тысяч рублей.

К слову, в целом по стране в сентябре по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года рост составил 39 %.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru