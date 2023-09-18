Зарплатные предложения омских работодателей за год выросли в 1,5 раза

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В 1,5 раза за год выросли зарплатные предложения омских работодателей. Об этом сообщают аналитики «Авито.Работа».
Вместе с Омском лидерами стали Саратов и Оренбург. В этих городах предлагаемые зарплаты находятся в диапазоне от 52 до 55 тысяч рублей.
К слову, в целом по стране в сентябре по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года рост составил 39 %.
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