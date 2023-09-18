Начался прием заявок на грантовый конкурс для инициативных омичей «Родные города»

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Грантовый конкурс социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» стартует 18 сентября. До 31 октября активные омичи и общественные организации смогут подать заявку на участие в конкурсе. Самые интересные проекты получат финансовую и экспертную поддержку.

Приоритетными направления конкурса являются создание комфортной среды для жизни, культура, образование, экология и спорт. Главный критерий – гарантия социального эффекта. Победителей определят в феврале 2024 года.

«В регионах живут талантливые и активные люди, которые точно знают, что нужно их родному городу, но не всегда понимают, как именно «показать» свою идею. Поэтому в этом году мы усилили нашу работу с заявителями – привлекли большое количество экспертов для того, чтобы они не только оценивали заявки, но и вместе с их авторами дорабатывали проекты. В этом и есть наша главная задача – помогать неравнодушным жителям города в реализации их идей», — подчеркнула директор программы «Родные города» Ярина Сугакова.

Нововведением грантового конкурса станет экспертная экспресс-оценка в первые две недели заявочной кампании. Все, кто подаст заявку с 18 сентября по 6 октября, получат индивидуальную консультацию от экспертов по тому, как доработать свой проект. А уже 23 октября эксперты проведут в омской «Точке кипения» очное обучение для всех желающих, расскажут о том, как придумать идею проекта и правильно заполнить заявку.

«Через грантовый конкурс наше предприятие не просто поддерживает социальные инициативы, но способствует самореализации инициативных жителей Омска. Когда люди сами участвуют в преобразованиях, то эффект от деятельности становится гораздо ощутимее и длительнее. Большое количество проектов омичей, получивших гранты Омского НПЗ, дальше развиваются самостоятельно», — отметил гендиректор ОНПЗ Олег Белявский.

Грантовый конкурс «Родные города» (https://rodnyegoroda.ru/) реализуется с 2013 года при поддержке Омского НПЗ, за это время финансовую и экспертную поддержку получили более 200 участников.