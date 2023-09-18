В Омске автобусы №29 и 45 сделают магистральными с 2024 года

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

С 2024 года в Омске магистральными сделают маршруты №29 и 45. Об этом сообщает горадминистрация.

Автобус №29 (Мкрн Первокирпичный - ОНПЗ) и №45 (Ясная Поляна - Амурский-2) сменят статус за счет высокого пассажиропотока. Они будут работать с 6 утра до 11 вечера с интервалом движения в 10 минут в часы пик.

Отметим, сейчас в Омске магистральными являются автобусы 22, 33, 69, 95, 110, 24, 61, 109, троллейбусные 2, 3, 4, 15, 16, 67.

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