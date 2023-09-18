Крупный склад ввели в эксплуатацию на окраине Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В эксплуатацию на окраине Омска ввели крупный склад. Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства.

Теперь на границе поселка Солнечного и Дружинского сельского поселения Омского района функционирует универсальный склад в логистическом парке «Солнечный». Предполагается, что комплекс зданий по улице Айвазовского вместят в себя потребности федеральных сетей «Красное и Белое», «Магнит», «Пятёрочка» и «Сбер Логистик». Об эом ранее заявлял владелец недвижимости оренбуржец Юрий Хрулёв, который владеет новосибирским ООО «Проект Девелопмент».

Отметим, что складское помещение переменной этажности составляет 30 тысяч «квадратов».

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