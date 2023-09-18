У жителя Омской области конфисковали два автомобиля за любовь к пьяной езде

Одна из машин любителя пьяной езды. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

В Омской области суд вынес приговор 24-летнему жителю Большеуковского района, пойманному во третий раз пьяным за рулем.

Вечером 22 июня 2023 года фигурант дела, будучи пьяным, сел за руль своего автомобиля ВАЗ 21093 и поехал кататься по улицам сел Аев и Большие Уки. Однако поездка завершилась быстро — сельчанин не справился с управлением и влетел в дорожный знак. До этого мужчину уже ловили пьяным за рулем.

Позже было заведено уголовное дело, но это алководителя не остановило. И уже 14 июля 2023 года фигурант дела вновь выпил и сел за руль второго принадлежащего ему автомобиля ВАЗ 2103. Сотрудники полиции остановили любителя пьяной езды, когда тот ехал по улице Победы в селе Аев.

Вину в совершении преступлений сельчанин полностью признал.

Большеуковский районный суд с учетом мнения гособвинителя назначил водителю наказание в виде 400 часов обязательных работ, а также лишил права управлять автомобилем на 3 года. Кроме того, по решению суда у сельчанина в доход государства будут конфискованы два принадлежащих ему автомобиля — ВАЗ 21093 и ВАЗ 2103.

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