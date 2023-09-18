Фото: скриншот видео.

Сегодня, 18 сентября, бывший вице-мэр Омска Дмитрий Махиня вступил в должность мэра Томска. Инаугурация прошла в Международно культурном центре ТПУ.

Спикер городской думы Томска Чингис Акатаев вручил Махине удостоверение мэра. А затем принял присягу на верность городу. Хочу выразить признательность губернатору Томской области Владимиру Владимировичу Мазуру за доверие. Депутатам Думы города Томска – за сделанный выбор. Понимаю, это огромный аванс, приложу все силы к тому, чтобы его достойно отработать.

— С первого дня начну лично смотреть самые проблемные участки в городе. Работать придется интенсивно. На раскачку времени нет, уже идет верстка бюджета Томска на 2024 год, важно учесть в нем новые задачи и направления, — отметил Махиня.

Дмитрий Махиня также поблагодарил губернатора Томской области Владимира Мазура за доверие и заявил, что намерен работать в связке с командой главы региона.

Напомним, ранее кандидатуру Махини на пост мэра поддержали 26 из 37 депутатов томской городской думы. В этом году главу города впервые выбирали не жители, а депутаты. Отметим, в Омске прямые выборы мэра были отменены несколько лет назад. Последних двух градоначальников — Оксану Фадину и Сергея Шелеста — омичи не выбирали.

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