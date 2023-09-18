Житель Омска утонул в реке под Красноярском во время катания на лодке с братом

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Красноярском крае завели уголовное дело по факту гибели 66-летнего жителя Омска. Мужчина погиб при опрокидывании моторной лодке на реке Кан около Канска.
По версии следствия, днем 11 сентября 2023 года двоюродные братья 66-ти и 69-ти лет плыли на надувной лодке с мотором вверх по течению реки Кан. При пересечении имеющегося в реке переката, старший из братьев не справился с управлением, в результате чего лодка опрокинулась. Омич упал в воду и утонул.
Как оказалось, имели место нарушения правил безопасности — на лодке не было спасательных средств.
Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся следственные действия.
Напомним, непосредственно в Омской области с начала теплого времени года утонули более 30 человек.
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