Хоценко показал, как идет строительство инфекционной больницы за 7 млрд в Омске

Так должно будет выглядеть строящаяся инфекционная больница. Фото: t.me/oksana_fadina

Врио губернатора Виталий Хоценко рассказал и показал, как продвигается строительство детской инфекционного больницы на 300 коек за 7 миллиардов рублей на Левобережье в Омске. По словам главы региона, у медучреждения может появиться своя вертолетная площадка.

— Военные строители Минобороны РФ работают слаженно и на совесть. Рассматривается возможность изменить проект, чтобы у нового медцентра была своя вертолетная площадка. Сейчас вопрос прорабатываем. Это решение позволит нашим медикам при возникновении экстренных ситуаций оперативно транспортировать пациентов, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, в медицинском учреждении, строительство которого должно быть завершено до 2025 года, будет несколько отделений: приемное на 10 коек, воздушной-капельной инфекции на 50 коек, острых респираторных заболеваний на 60 коек, кишечной инфекции на 50 коек, реанимация на 10 коек, внутриутробных инфекций и ВИЧ на 20 коек, нейроинфекций на 50 коек, стенозирующих ларинготрахеитов на 20 коек, гепатитов на 20 коек. Кроме того, в нем появятся лаборатория, прачечная, пищеблок, отделение функциональной диагностики, а также кафедра детских инфекционных заболеваний.

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