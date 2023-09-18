Под Омском открыли мемориальную доску военнослужащему, погибшему в ходе СВО

Фото: vk.com/edromoskal

В Москаленском районе Омской области открыли мемориальную доску 31-летнему Евгению Киллеру, погибшему в зоне СВО. Она появилась на фасаде школы в селе Тумановка, где учился погибший. Об этом сообщили москаленском отделение партии «Единая Россия».

Евгений Киллер родился 31 марта 1992 года в селе Тумановка. После окончания Тумановской общеобразовательной школы обучался в ПУ-22 по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». С июля 2011 по июль 2012 проходил срочную службу в вооруженных силах. В сентябре 2022 года был мобилизован. Сельчанин погиб 15 июля 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Посмертно был награжден Орденом Мужества.

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