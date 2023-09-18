В Омской области подорожали бензин и дизельное топливо

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омской области в последний месяц лет цены на бензин выросли на 2,5%. Дизельное топливо подорожало на 2,2%. Такие данные приводит Омскстат.
Как отмечают омичи в социальных сетях в последние дни, цены на топливо продолжило расти, причем на некоторых АЗС оно существенно подорожало всего за несколько дней.
Добавим, по информации Омскстата, импортные автомобили в августе по сравнению с июлем подорожали в среднем на 8,5%.
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