В Омской области подорожали бензин и дизельное топливо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в последний месяц лет цены на бензин выросли на 2,5%. Дизельное топливо подорожало на 2,2%. Такие данные приводит Омскстат.

Как отмечают омичи в социальных сетях в последние дни, цены на топливо продолжило расти, причем на некоторых АЗС оно существенно подорожало всего за несколько дней.

Добавим, по информации Омскстата, импортные автомобили в августе по сравнению с июлем подорожали в среднем на 8,5%.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru