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НовостиЭкономика18 сентября 2023 2:16

В Омской области подорожали бензин и дизельное топливо

Подскочили цены и на импортные легковушки
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в последний месяц лет цены на бензин выросли на 2,5%. Дизельное топливо подорожало на 2,2%. Такие данные приводит Омскстат.

Как отмечают омичи в социальных сетях в последние дни, цены на топливо продолжило расти, причем на некоторых АЗС оно существенно подорожало всего за несколько дней.

Добавим, по информации Омскстата, импортные автомобили в августе по сравнению с июлем подорожали в среднем на 8,5%.

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