Жители Октябрьского округа 22 сентября останутся без воды на сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске в пятницу, 22 сентября, без воды останутся жители несколько жилых и административных зданий в Октябрьском округе.

Отключение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на трубопроводе по улицам 3-й Линии — Маяковского. Воды не будет в кранах с 10:00 до 22:00 22 сентября по следующим адресам:

Улица Маяковского, 74А, 81/2, 81, 82, 84;

Улица 5-я Линия, 157А;

Улица С. Лазо, 18;

Улица Плеханова, 59.

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: улица Плеханова, 59 (с 10:00 до 14:00), улица С. Лазо, 18 (с 14:10 до окончания работ).

Водоканал приносит омичам извинения за временные неудобства.

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