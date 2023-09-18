В Омске спустя 12 лет вышла третья книги из серии «Омские антологии»

Фото: «Коммерческие вести» / Алексей Озеров.

В Омске после почти 12-летнего перерыва вышла третья книга из серии «Омские антологии». Как сообщают «Коммерческие вести», новая антология стихотворений и малой прозы омского худсообщества с 1960-х годов по начало 21-го века, получившая название «И цвет, и звук, и тень, и свет!..», была готова к выпуску еще в 2010 году.

В создании сборника приняли участие около 80 авторов, среди которых омские художники, архитекторы, искусствоведы, дизайнеры, поэты и фотохудожники. С момент сбора материала до выхода в свет третьей и последний книги серии «Омские антологии» часть тех, кто участвовал в ее создание, покинули этот мир, в том числе архитектор и автор предисловия Альберт Каримов.

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