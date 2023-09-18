Матч между омским «Иртышом» и «Чайкой» завершился вничью — 1:1

Фото: fc-irtysh.ru

В воскресенье, 17 сентября, в манеже спорткомплекса «Красная звезда» в Омске «Иртыш» встретился с «Чайкой» из Ростовской области.

Первый и единственный гол на 35-й минуте матча забил футболист «Чайки» Павел Долгов. На 60-й минуте Александр Босов гол в ворота гостей удалось забросить Александру Босову. Вырваться вперед не удалось ни у «Иртыша», ни у «Чайки». Игра завершилась ничьей — счет 1:1.

Отметим, в следующую субботу, 23 сентября, «Иртыш» встретится с «Муром» из Владимирской области. Начало матча — 17:00.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru