В Омской области в восьмой раз выберут лучший туристический маршрут

В Омской области выберут лучший туристический маршрут среди муниципальных районов. Региональный минкульт в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» проводит конкурс «Лучший туристический маршрут среди муниципальных образований Омской области». Он пройдет в восьмой раз.

На конкурс подали заявки уже 9 районов Омской области — Азовский, Горьковский, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Муромцевский, Нововаршавский, Оконешниковский и Тарский. Одно муниципальное образование может представить на конкурс несколько проектов туристических маршрутов.

Победители конкурса получат денежные призы. За первое место выплатят 100 тысяч рублей, за второе — 60 тысяч рублей, а за третье — 40 тысяч рублей. Ранее в этом году врио губернатора Виталий Хоценко принял решение вдвое увеличить выплаты районам, победившим в конкурсе.

Отметим, в 2022 году победителем конкурса стал Полтавский район с туристическим маршрутом «Полтавка Сибирская», включавший в себя пешую или автобусную экскурсию по историческим и культурно-значимым объектам Полтавки, пребывание на озере Эбейты и Амринской балке и другие активности.

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