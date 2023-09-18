В Омской области до 24 сентября телевидение и радио будут работать с перебоями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области с 18 по 24 сентября ожидаются кратковременные перебои в трансляции телевидения и радио.

Так, во вторник, 19 сентября, с 11:00 до 17:00 кратковременными перебоями в трансляции цифровых телеканалов столкнутся жители села Новоцарицыно Москаленского района. В среду, 20 сентября, в Исилькуле телевидение и «Радио России» будут работать с помехами с 11:00 до 17:00. В четверг, 21 сентября, с 09:00 до 14:00 не удастся посмотреть телевизор в Москаленском.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщили в пресс-службе РТРС.

Отметим, некоторые работы могут быть перенесены на другое время или отменены из-за плохих погодных условиях.

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