Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался отсутствием горячей воды в омской пятиэтажке

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовал отсутствием горячей воды в омской пятиэтажке в Амурском поселке. Глава ведомства поручил местному следственному управлению доложить о результатах проверки.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что в июле 2023 года пятиэтажка по улице Краснознаменой осталась без горячей воды из ремонтных работ теплового узла, проводимого управляющей компанией ООО «Авангард». Обращения жителей дома, среди которых как пенсионеры, так и семьи с детьми, в администрацию не принесли результатов. СУ СКР по Омской области начало процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

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