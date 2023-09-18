На перекрестке в центре Омска столкнулись две «Тойоты», пострадал ребенок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье днем, 17 сентября, на перекрестке в центре Омск столкнулись две иномарки, пострадали женщина и ребенок.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Рав 4» мужчина 1970 г.р., двигаясь по проспекту Карла Маркса со стороны ж/д вокзала, при повороте налево на улицу Масленникова не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Клюгер», двигавшимся во встречном направлении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В результате аварии пострадали пассажиры «Тойоты Рав 4» — 44-летняя женщина и 11-летний мальчик. Им понадобилась помощь медиков. Проводится проверка.

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