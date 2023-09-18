Пострадали 6 человек, трое из них — дети: в Омском районе «Лада» столкнулась с «Сузуки»

Фото: Госавтоинспекция.

В воскресенье днем, 17 сентября, в ДТП под Омском пострадали шесть человек, среди них трое детей.

По предварительной версии, 58-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Калина», на 4-м километре дороги «подъезд к д. Половинка» при выезде со второстепенной дороги направо выехал на «встречку», где допустил столкновение с «Сузуки Гранд Витара», за рулем которого находился 53-летний мужчина.

Фото: Госавтоинспекция.

Водитель и четыре пассажира «Лады» — 29-летняя женщина, 6-летний и 8-летний мальчики, 9-летняя девочка — были доставлены. Помощь медиков также понадобилась пассажиру «Сузуки» — 72-летней женщине.

Обстоятельства и причины произошедшего полицейские установят в ходе проверки.

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