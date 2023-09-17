Незабываемые ароматы: режим «черного неба» в Омске продилили до утра понедельника, 18 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим «черного неба», объявленный вечером в пятницу, в очередной раз продлили. Он будет действовать до утра понедельника, 18 сентября.

По информации синоптиков, на территории Омска и области до 11:00 18 сентября будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Отметим, в ближайшие дни режим «черного неба» может быть продлен, так в ночные часы ожидается слабый ветер.

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