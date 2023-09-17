«Внесите еще 600 тысяч»: пенсионерка из Омска, решив заработать на инвестициях, набрала кредитов и потеряла 1,3 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Омская пенсионерка решила заработать на инвестициях, а в итоге лишилась 1,34 млн рублей. Теперь пожилой омичке придется выплатить еще несколько кредитов.

В начале августа на телефон 76-летней жительницы Советского округа поступил звонок от неизвестного, представившегося финансистом фондовой компании. Собеседник предложил женщине заработать на торговле акциями на бирже. Доверчивая пенсионерка согласилась и, следуя инструкциям мужчины, скачала специальное приложение, а затем зарегистрировалась на торговой площадке. Спустя время она пополнила «брокерский счет» на 20 тыс. рублей.

Женщина, желая заработать больше, взяла несколько кредитов в различных банках, а затем перевела мошенникам 1,32 млн рублей на номера телефонов, указанных ими. После пенсионерка попыталась вывести якобы заработанные деньги, но у нее ничего не вышло. Наставник объяснил омичке, что якобы в головном офисе организации, расположенном в Берлине, заблокировали счета. Однако он отметил, что заработанные средства можно вывести, но для этого необходимо внести 600 тыс. рублей. Только на этом моменте женщина поняла, что стала жертвой мошенником и обратилась в полицию.

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