«Не справился с управлением»: под Омска «пятерка» слетела в кювет, пострадали трое взрослых и 7-летняя девочка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ночью, 17 сентября, на автодороге под Омском «пятерка» слетела в кювет, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

По предварительной версии, 29-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2105, ехал по дороге «Любинский — Большаковка» в направлении села Большаковка Любинского район. В районе 4-го километра дороги он не справился с управлением, в результате чего «пятерка» слетела в кювет.

В ДТП пострадали водитель и 3 пассажира — 29-летний мужчина, 23-летняя девушка и 7-летняя девочка. Им всем понадобилась помощь медиков.

Полицейские проводят проверку.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru