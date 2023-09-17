Хоценко и Артемов поздравили работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

Фото: omskportal.ru.

Глава Омской области Виталий Хоценко и спикер Законодательного Собрания Александр Артемов поздравили работников лесного хозяйства с профессиональным праздником. День работников леса ежегодного отмечается в третье воскресенье сентября.

— Вы посвятили себя очень важному делу — защите леса, национального достояния России. Площадь лесов в Омской области составляет почти 6 млн гектаров — более 40% территории региона. Вы обеспечиваете сохранность нашего зеленого богатства, его рациональное и бережное использование. Примите слова благодарности за преданность профессиональному долгу! Крепкого вам здоровья и дальнейших успехов в вашей непростой и востребованной работе! — говорится в поздравлении первых лиц.

Отметим, сегодня лесохозяйственной отрасли Омской области трудятся около 1000 человек: это коллектив Главного управления лесного хозяйства (ГУЛХ) и специализированных автономных учреждений — лесхозов, который на территории региона насчитывается 20. ГУЛХ объединяет 19 территориальных отделов – лесничеств, которые ведут свою деятельность во всех районах области.

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