Глава Омской области приехал в гости к семье участника СВО их Называевска

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

К семье участника СВО их Называевска приехал глава Омской области Виталий Хоценко. Руководитель поделился впечатлениями о встрече в своем телеграм-канале.

- В Называевске навестил семью бойца Виктора Викторовича Лаврова, который сейчас защищает нашу Родину в зоне СВО. За выполнение своего долга парень недавно получил медаль «За отвагу», - написал Хоценко.

Он также рассказал, что пообщался с супругой Ниной и дочерью Полиной. Также глава региона обеспечить поддержку семьи в любой сложной ситуации.

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